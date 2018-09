Florange, France

France Bleu Lorraine vous avait révélé cette vidéo en la mettant en ligne en juillet 2017 : Karim Ben Ali, chauffeur intérimaire employé par Suez, sous-traitant d'ArcelorMittal, affirmait avoir déversé des litres d'acide sur le crassier de Florange. Quatorze mois plus tard, après enquête de la police judiciaire et de l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, la procureure de la République de Thionville a rendu ce vendredi ses conclusions. Elle annonce qu'elle va poursuivre ArcelorMittal pour gestion irrégulière de ses déchets.

Selon les analyses diligentées par la Dreal, le liquide jaune fluo visible sur la vidéo tournée par le chauffeur intérimaire était composé d'eaux usées, avec un faible pourcentage d'acide chlorhydrique. Ce produit est issu, toujours selon le parquet, d'une cuve de stockage d'eau usées provenant d'une ligne de décapage et de régénération d'acide de l'usine sidérurgique.

La justice considère que ces produits n'étaient pas dangereux, au regard de la réglementation en vigueur. En revanche, ils n'avaient pas à être répandus sur le crassier. D'où les poursuites contre l'entreprise. Ces faits sont passibles de deux ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Le communiqué de la procureure de Thionville

Les conclusions de la justice ont en tout cas mis beaucoup de temps à arriver puisque l'enquête a duré 14 mois.

La chronologie de l'affaire

3 Juillet 2017 : France Bleu Lorraine publie la vidéo de Karim Ben Ali affirmant, images à l'appui, avoir déversé de l'acide sur le crassier d'ArcelorMittal Florange

4 juillet 2017 : le parquet de Thionville ouvre une enquête préliminaire et le directeur d'ArcelorMittal Atlantique Lorraine Eric Niedzela dément toute pollution sur le site de Florange

7 juillet 2017 : ArcelorMittal dépose plainte contre X

16 juillet 2017 : des internautes se mobilisent pour lancer des cagnottes au profit de Karim Ben Ali, près de 10.000 euros récoltés

18 juillet 2017 : suite à des prélèvements, la communauté d'agglomération du Val de Fensch, qui a également porté plainte, indique qu'il n'y a pas de traces d'acide sur le réseau d'eau (rivières et nappes phréatiques) autour de l'usine sidérurgique

25 juillet 2017 : ArcelorMittal livre les conclusions de son enquête interne et affirme qu'aucun déversement d'acide pur n'a été effectué sur son site de Florange

29 juillet 2017 : la direction d'ArcelorMittal annonce un investissement de 67 millions d'euros sur le site de Florange

2 avril 2018 : dans un documentaire sur la chaîne Planète Plus, des prélèvements en chlorure et sulfate sont effectués sur le lieu du déversement et après analyse d'un laboratoire indépendant, ils sont 30 et 80 fois supérieurs à des prélèvements témoins.

4 avril 2018 : sur France Bleu Lorraine, un ancien salarié d'entreprises spécialisées dans le retraitement des déchets de 2004 à 2010 affirme lui aussi avoir assisté à des déversements d'acide sur le crassier d'ArcelorMittal Florange

17 avril 2018 : 25 personnalités dont des lanceurs d'alerte comme Irène Frachon dans l'affaire du Médiator ou Antoine Deltour dans Luxleaks signent une pétition pour réclamer des conclusions rapides de la justice

Juin 2018 : La directrice d'ArcelorMittal Florange annonce aux élus du comité d'entreprise qu'il n'y a aucune trace d'acide dans les premiers résultats des échantillons prélevés sur le crassier.

7 septembre 2018 : La procureure de la République de Thionville rend les conclusions de son enquête préliminaire.