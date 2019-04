"Polo Beyris, un camp oublié à Bayonne" (Elkar) : le Pays Basque retrouve un pan de mémoire

Il y a 80 ans, en 1939, naissait un camp dans un quartier excentré de Bayonne. Ce centre accueillera plusieurs types de prisonniers durant huit ans. On retrouve la mémoire du lieu et celle de ses occupants dans "Polo Beyris, un camp oublié à Bayonne 1939-1947" édité par Elkar histoire.

Bayonne, France

C'est un camp qui a connu plusieurs époques, de 1939 à 1947. Depuis, il a été comme effacé. Peut-être parce que ce souvenir révèle de nos ancêtres une image difficilement acceptable. Aujourd'hui, les Bayonnais redécouvrent son existence. C’était en 2011, grâce à la sortie d'un livre sur la "retirada". "Les feux du Perthus" de Alvaro de Orriols raconte la fuite des réfugiés espagnols en France en 1939. L'auteur et sa famille atterrissent dans un camp situé à Bayonne dans le quartier du Polo Beyris. Ils y vivront quelques mois.

La borne des quatre camps sur site de Polo Beyris © Radio France - Jacques Pons

Le témoignage de Didier Damestoy "ma mère avait 4 ans" Copier

Depuis 2012, un collectif retrouve l'histoire du site

Depuis l'édition en français de cet ouvrage, un collectif est lancé en 2012 pour retrouver la mémoire oubliée du lieu. 80 ans plus tard, un ouvrage retrace (enfin!) l'histoire (presque) complète de ce site grâce au travail de longue haleine mené par le collectif pour la mémoire du camp de Beyris. Pour cela, John Guse, Michèle Degorce, Claire Fossard et Philippe Durut, ont écumé les archives départementales et au delà. Ils ont recueillis des témoignages. Un vrai travail d'historien.

De gauche à droite :Claire Frossard, Michèle Degorce et Philippe Durut, co-auteurs de "Polo Beyris, un camp oublié à Bayonne" © Radio France - Jacques Pons

Quatre époques, quatre populations différentes

Aujourd'hui, les chiffres sont implacables. Le camp du Polo Beyris a "accueilli":

600 réfugiés espagnols

6000 soldats d'origine africaine

800 collaborateurs (parmi eux, une quinzaine de maires du Pays Basque) et des trafiquants de marché noir

8600 soldats allemands

Quatre périodes, quatre populations différentes. De petit centre d'accueil (les espagnols), Polo Beyris devient ensuite camp de prisonniers de guerre (les tirailleurs africains), puis centre de séjour surveillé (les collabos) et une fois encore camp de prisonniers de guerre (les soldats allemands). Dans un premier temps, les réfugiés espagnols sont hébergés sur de la paille dans les anciennes écuries de la ferme Kabana au sommet du plateau de Beyris. Aucun "confort", aucun chauffage. 20 morts entre février et septembre 1939. 20 décès dont 18 enfants.

"Polo Beyris, un camp oublié à Bayonne" nous replonge dans cette époque douloureuse. La plupart des réfugiés espagnols seront ramenés de force en camions et remis aux autorités franquistes. "On ne sait pas ce qu'ils sont devenus" affirme Didier Amestoy, petit fils d'Alvaro de Orriols.

La borne des quatre camps au Polo Beyris © Radio France - Jacques Pons

Une borne pour se souvenir du camp

La borne sculptée par Régis Pochelu est inauguré le 7 décembre 2013 en présence du maire (Jean Grenet) et du sous-préfet. La borne comporte 4 faces pour les 4 phases du camps. Le cube est surplombé par une face sur laquelle est écrit : "le Polo Beyris se souvient afin de bâtir un monde libre et fraternel". A l'époque, le travail de mémoire commencé par le collectif pour la mémoire du camp de Beyris connait un premier aboutissement mais leur travail de recherche n'est pas terminé.

Le camp du Polo Beyris en chiffres

L'arrivée des soldats coloniaux à Peyehorade avant leur transfert à Bayonne - Fond privé Dubernat

A partir d’août 1940, les allemands construisent sur 8 hectares 55 baraques (40 mètres sur 10). Les "logements" font penser à ceux que l'on connait déjà dans l'enfer concentrationnaire des nazis. Structures en bois posées sur du béton. Chacune de ces cabanes peut contenir 80 à 100 personnes sur des châlits en bois superposés et recouverts de paillasse (on apprend que la paille des paillasse est changée tous les trois mois). Pour le chauffage, deux fourneaux en fonte dans chaque bâtiment "le chauffage est assuré par une quantité suffisante de combustible" selon une inspection du comité international de la Croix Rouge le 29 octobre 1942.

Désormais le camp devient Frontstalag 222. Les soldats africains sont répartis en commandos au Pays Basque et dans les Landes pour aider au chargement des marchandises entre la gare d'Hendaye et celle d'Irun. Ils sont également employés sur le "mur de l'Atlantique" dans l'édification des bunkers le long du littoral. Dans les Landes, on se sert aussi de cette main d'oeuvre pour faire du charbon et couper des arbres.

L'historien américain John Guse Copier

L'historien américain John Guse © Radio France - Jacques Pons

Pourquoi cet oubli ?

Pour l'historien américain John Guse établi à Anglet depuis 2012 il y a plusieurs causes. Chez les réfugiés espagnols un seul témoignage, celui d'Alvaro de Orriols, débouche sur un unique livre (dissimulé durant les 6 ans de l'occupation derrière une plinthe dans une maison de Bayonne). "Chez les prisonniers de guerre coloniaux il y avait beaucoup d'illettrés. Beaucoup sont retournés chez eux". Enfin les "collabos" ne tiennent pas à se souvenir de ces mois passés derrière les barbelés de Beyris. Les Allemands non plus.

Quelle leçon 80 années plus tard?

Didier Damestoy ne peut s'empêcher de penser à ce qui est arrivé à ses parents mais aussi les tirailleurs sénégalais. Pour ce fils de réfugié espagnol, leur sort aurait dû éclairer la France. La retraite des espagnols et leurs conditions d'accueil il y a 80 ans "devraient nous servir de leçon pour aujourd'hui face aux réfugiés originaires de Syrie ou les migrants d'Afrique".

Didier Damestoy Copier

Aujourd'hui, le travail de mémoire n'est pas terminé

Il manque encore des pans de l'histoire de Polo Beyris. Pour Philippe durut, l'un des membres du collectif pour la mémoire du camp de Beyris l'épisode des réfugiés espagnols manque de clarté. "Que sont devenus les familles d'espagnoles expulsées manu militari par les autorités françaises le 30 septembre 1939 ? On ne le sait pas !" Philippe Durut lance donc "une bouteille à la mer" pour tenter de collecter d'ultimes témoignages et des informations.

Philippe Durut lance "une bouteille à la mer" Copier

Vous pouvez joindre le collectif pour la mémoire du camp de Beyris par courriel: c_campbeyris@orange.fr