Polytechnique : une enquête ouverte pour viols et agressions sexuelles suite à des signalements

Une enquête préliminaire a été ouverte pour viols et agressions sexuelles à l'école Polytechnique, indique ce jeudi le parquet d'Evry. Elle fait suite à un questionnaire interne, selon lequel une étudiante sur quatre dit avoir été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité.

Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Onze faits de viols ou de tentatives de viols, commis entre septembre 2018 et février 2022, ont été signalés dans l'enquête.

Le parquet d'Evry annonce ce jeudi avoir ouvert une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles sur des étudiants de l'école Polytechnique. Un questionnaire interne de l'établissement a révélé qu'une étudiante sur quatre y a été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité.

Une dizaine d'élèves victimes de viol ou tentative de viol

Ce sont 11 élèves au total qui disent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viols. La direction de l'établissement avaient adressé un signalement au parquet d'Evry, qui selon le parquet, a été reçu fin mars et a débouché sur l'ouverture mercredi de cette enquête, confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Palaiseau.

Le questionnaire, mené du 19 janvier au 6 février en concertation avec les étudiants, "fait suite aux agissements commis à CentraleSupélec", a justifié la direction de Polytechnique. Une enquête a également été ouverte il y a sept mois après une étude interne dans la prestigieuse école d'ingénieurs CentraleSupélec, qui fait état d'une centaine de faits de harcèlements sexuels, agressions sexuelles ou viols pendant l'année universitaire.

Un questionnaire rempli par plus de 2.000 jeunes

"On a décidé de réagir immédiatement en lançant une enquête nous-mêmes pour savoir ce qu'il en était à l'école Polytechnique", a expliqué mardi à l'AFP François Bouchet, le directeur général de la prestigieuse école d'ingénieurs. Le questionnaire a été rempli par environ 2.100 jeunes sur les 3.300 ayant intégré l'école entre 2018 et 2021. Selon le sondage, 23% des élèves, très majoritairement des femmes, disent avoir subi une agression sexuelle lors de leur scolarité : attouchements, baisers forcés. Onze personnes se sont déclarées victimes d'une tentative de viol ou d'un viol pendant leurs années à Polytechnique.

"Ces faits révélés d'une grande gravité sont inacceptables. On doit se mobiliser pour que la parole se libère et améliorer encore notre plan d'actions lancé en 2017, a estimé François Bouchet. Des ateliers sur les violences sexistes et sexuelles vont être rendus obligatoires pour tous les élèves dès juin prochain".