Pommeret : six blessés dans un accident avec un chevreuil

Un accident provoqué par un chevreuil a fait six blessés ce dimanche 26 décembre, à hauteur de Pommeret (Côtes-d'Armor). Une voiture circulant sur la RN12 a d'abord percuté l'animal, qui n'a pas survécu, avant qu'un autre véhicule ne vienne s'encastrer dans le premier, vers 14h40.

En tout, les pompiers comptent six blessés. Une femme de 33 ans, présente dans le véhicule ayant percuté le chevreuil, est grièvement blessée. Deux enfants de 3 et 9 ans ainsi que deux femmes de 52 et 24 ans sont plus légèrement blessés.

Enfin la conductrice du deuxième véhicule, une femme de 20 ans, est également légèrement blessé. Ils ont tous été transportés vers l'hôpital de Saint-Brieuc. La circulation a été fortement ralentie tout l'après-midi.