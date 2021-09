Pommerit-Le-Vicomte : le voleur était le voisin

Le voleur n'était pas bien loin. Mercredi dernier, le 1er septembre, un artisan qui intervient sur le chantier d'une maison en construction sur la commune de Pommerit-le-Vicomte, dans les Côtes d'Armor, signale à la brigade de gendarmerie le vol d'une soixantaine de panneaux d'isolation d'étanchéité, racontent les gendarmes sur leur page Facebook.

Rien vu, rien entendu

Les militaires mènent une enquête de voisinage et "il en résulte la même réponse pour tous", poursuivent les gendarmes : "'Ni vu, ni entendu.'" Mais très vite, ils remarquent de la marchandise stockée dans le garage d'un des voisins. Et, face au comportement de cet homme et à ses réponses hésitantes, "une perquisition est effectuée".

Les gendarmes découvrent alors "la totalité de la marchandise volée". L'affaire aura été résolue en moins d'une heure, concluent les militaires.