Pommiers arrachés à Lavaur : une association de riverains déplore être prise pour cible, à tort

Après l'arrachage de trois hectares d'arbres fruitiers dans un verger à Lavaur , dans le Tarn, dans la nuit du 13 au 14 juillet, une enquête pour dégradations en réunion est ouverte par le parquet de Castres. Une association de riverains, Vaurais Natue Environnement (VNE) qui se présente comme une association non partisane, déplore être accusée sans preuve par des personnalités locales sur les réseaux sociaux et dans les médias, d'avoir endommagé les greffons de pommiers.

Dans un communiqué daté du 18 juillet, l'association explique que "le directeur général des Vergers du Sud et le maire de Lavaur font un lien sans aucune preuve entre cette dégradation et la marche citoyenne organisée par VNE et d’autres associations locales le 1er juillet dernier." Cette mobilisation avait pour but de dénoncer le déclassement de plusieurs parcelles bio en conventionnel et de rétablir un dialogue avec la direction de cette exploitation agro-industrielle. VNE se présente comme ayant "toujours prôné le dialogue et cherché à défendre les droits des riverains du territoire à vivre dans un environnement sain, à travers la non-violence."

"Nous n'avons aucun lien avec cette action de dégradation"

Vaurais Nature Environnement répète qu'elle n'a aucun lien avec cette action de dégradation et se dit victime d'injures, "des membres de l'association sont menacés depuis quatre jours. Il n'y a aucun respect de la présomption d'innocence."

Vaurais Nature Environnement et ses partenaires (Confédération Paysanne, France Nature Environnement, UPNET, Tarn Sans Pesticides, Les Coquelicots du Vaurais, ReAct Transnational) "se réservent le droit d’engager des poursuites judiciaires contre ceux qui nous accusent d'être les auteurs de ce saccage et qui font circuler ces informations, des messages de haine ou d’appel à la violence à notre égard, d’autant que ces dégradations ont été revendiquées par une organisation inconnue ce 17 juillet auprès des médias." Un mystérieux collectif baptisé Le Chardon a revendiqué cet acte de vandalisme lundi 17 juillet à travers un communiqué envoyé à certains journaux régionaux.