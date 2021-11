Pomoy, deux camions se touchent dans un virage en plein village

Grosses perturbations ce matin sur la RN19 dans la commune de Pomoy. Deux camions qui se croisaient se sont touchés, l'un d'eux a terminé sa course dans un verger. La circulation a été alternée une partie de la matinée avant l'évacuation des deux camions et le nettoyage de la route.

A la sortie de Pomoy, petite commune située entre Vesoul et Lure, deux camions se sont touchés en sortie de courbe.

Le semi remorque qui circulait en direction de Vesoul a été percuté sur son flanc par une camion qui se dirigeait vers Lure. Lors du choc, le réservoir de gasoil du semi remorque a été endommagé et du carburant s'est répandu sur la chaussée.

La remorque été été pour partie arrachée, alors que le camion qui l'a touché a terminé sa course dans un verger.

Le camion qui a terminé sa course dans un verger © Radio France - Jean-Francois Fernandez

A cet endroit la circulation est limitée à 50 kilomètres heure. Un peu plus bas dans le village, une maison située dans un virage était régulièrement percutée par des camions qui prenaient le virage trop vite et terminaient contre le mur le maison, certains se couchaient. Depuis la mise en place de deux radars à la sortie du village et d'aménagements dans le virage en question avec des murets de béton, les accidents sont moins nombreux.

La Dir Est a assuré le nettoyage de la chaussée pendant que la gendarmerie se chargeait d'établir une circulation alternée qui a provoqué de gros ralentissements.