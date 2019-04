Arnac-Pompadour : il donne un coup de machette à son voisin venu se plaindre du bruit

Un an de prison dont six mois ferme pour un habitant d'Arnac-Pompadour. L'homme était jugé en comparution immédiate à Brive ce vendredi pour des faits de violence avec arme. Il avait donné un coup de machette à son voisin qui était excédé par le bruit qu'il faisait.

Arnac-Pompadour, France

Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi. Dans un immeuble d'Arnac-Pompadour, un habitant entend du bruit chez le voisin du dessus. Comme cela dure, il décide de monter pour demander à son voisin bruyant de faire moins de bruit. Mais l'accueil de ce dernier n'est pas très cordial. L'homme sort carrément une machette et en assène un coup à son voisin qui ne peut guère que se protéger de la main. Celui-ci est de fait sérieusement blessé à la tête, au cou et à un doigt. Il a dû arrêter de travailler durant 8 jours.

Le mercredi matin le violent voisin est interpellé. La machette est retrouvée à son domicile lors de la perquisition. Après sa garde à vue il est placé en détention. Jugé en comparution immédiate ce vendredi à Brive il a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve. Il a été renvoyé en détention à l'issue de son procès.