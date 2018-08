Pompadour, Arnac-Pompadour, France

Vers 17 heures ce dimanche soir, deux voitures sont entrées en collision sur la commune de Beyssenac près de Pompadour en Corrèze. La collision s'est produite au lieu-dit La Plaisance et a fait 7 victimes dont un bébé .

Dans l'un des véhicules se trouvaient un homme et une femme d'une quarantaine d'année. Dans l'autre voiture trois femmes et un homme avaient pris place ainsi qu'un bébé de 8 mois.

L'ensemble des occupants des deux voitures ont été blessés dans le choc. Ils ont été évacuées au CHU de Limoges. La RD07 où s'est produit l'accident n'a pas été fermée à la circulation néanmoins les gendarmes ont mis en place une circulation alternée afin que les secours puissent intervenir.

Six ambulances, un fourgon de secours routier des pompiers ainsi que deux équipes du SMUR sont venus en aide aux victimes. Selon les pompiers trois d'entre elles se trouveraient dans un état jugé sérieux. .