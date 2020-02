Pompier du Loiret incarcéré pour agressions sur mineurs : "je lui aurais donné le bon dieu sans confession !"

Il est l'homme qui a permis l'ouverture de l'enquête de gendarmerie ayant conduit à la mise en examen de deux pompiers volontaires de Corbeilles-en-Gâtinais pour agressions sexuelles sur mineurs : le capitaine Michel Gougou, président de l'union des sapeurs-pompiers du Loiret, a signalé ses soupçons le 29 juillet 2019 auprès des gendarmes, concernant Stéphane G, alors président de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Corbeilles/Bellegarde. Il témoigne sur France Bleu Orléans.

"Fin juillet 2019, j'ai obtenu des informations qui m'ont paru inhabituelles, à propos de soirées ou demi-journées festives, récréatives, au domicile de l'ancien président de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Corbeilles/Bellegarde", raconte le capitaine Gougou, qui gère les treize sections associatives de jeunes sapeurs-pompiers du Loiret. Il rencontre donc immédiatement et discrètement trois jeunes sapeurs-pompiers de ce centre secours (ou ex membres de la section).

"Certes, on travaille la cohésion de groupe dans nos sections de jeunes, mais là c'est la limite. Et quand on me dit que le dress-code pour aller à ces soirées, c'est nu, et que la consommation d'alcool et de tabac est de rigueur, ça m'inquiète. Dès que j'ai obtenu des témoignages de jeunes sapeurs-pompiers ou ex jeunes, il m'a paru évident et nécessaire d'aller faire un signalement aux gendarmes."