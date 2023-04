Pompier renversé à Bordeaux : l'automobiliste condamné six mois de prison ferme

L'automobiliste qui a renversé un pompier est condamné à un an de prison dont six mois avec sursis par le tribunal de Bordeaux ce mardi.

Il avait refusé de s'arrêter et renversé dans les rues de Bordeaux, un pompier en intervention dans la nuit de vendredi à samedi dernier. En comparution immédiate, l'automobiliste est condamné ce mardi 4 avril à 1 an de prison ferme dont 6 mois avec sursis par le tribunal correctionnel. Il suivra les six mois de prison ferme depuis son domicile sous suivi électronique. Le tribunal de Bordeaux annule aussi son permis de conduire, et le condamne à verser 2600 euros à la victime. La procureur de la République avait requis 15 mois de prison dont 9 mois avec sursis.

Son permis annulé

Le sapeur-pompier intervenait sur un feu de poubelle avec une équipe. Il avait demandé à cet automobiliste de patienter avant de circuler, le temps de l'installation des moyens de lutte contre l'incendie. Mais le conducteur du véhicule avait refusé et accéléré, la pompier était brusquement tombé. L'homme avait ensuite pris la fuite. Le sapeur-pompier est légèrement blessé à la cheville, et choqué. La scène filmée par un témoin sur place avait fait le tour des réseaux sociaux.