Pompier-volontaire depuis l'âge de 12 ans, Maxime Journet raconte son été caniculaire très intense en Mayenne

Les pompiers mayennais vont clore un été particulièrement difficile. À cause du réchauffement climatique, et ses vagues de chaleurs importantes, les secours sont intervenus près de 250 fois sur des feux de forêts et de végétation. Maxime Journet, pompier-volontaire de 20 ans, raconte son expérience.

En Mayenne, les 1.400 pompiers volontaires ont été mis à rude épreuve cet été, à cause des fortes chaleurs, tout comme les 116 sapeurs-pompiers professionnels. Près de 250 feux de végétation et de forêts ont été recensés par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 53). Il a en plus fallu assurer les interventions dites "courantes", de secours à la personne par exemple.

Des sacrifices

S'il y en a un qui n'a pas ménagé sa monture, c'est Maxime Journet. Le garçon de 20 ans est arrivé en Mayenne il y a un an et demi et suit une formation d'ingénieur à l'Estaca de Laval. Son temps libre il l'a consacré aux autres, au centre d'incendie et de secours dans la capitale mayennaise. "Je ne suis pas parti en vacances cet été pour pouvoir prendre de la disponibilité dans le CSP Laval. Il faut bien que certaines personnes fassent des sacrifices pour pouvoir assurer la sécurité des concitoyens" explique le jeune pompier-volontaire.

Le besoin de recruter

Maxime Journet est intervenu à plusieurs reprises sur des incendies de forêts et de végétation. "Aujourd'hui, il y a un peu de fatigue. Cet été on est passé à un autre niveau d'intervention. On entre dans une nouvelle dimension maintenant avec le réchauffement climatique. C'est la première fois que l'on a connu autant de feux de forêts, aussi dévastateurs. Les pompiers-volontaires ont été extrêmement sollicités pendant cette période" explique le jeune homme. "Le corps des pompiers a besoin de recruter, c'est une nécessité" conclut-il.

Engagé depuis l'âge de 12 ans

Originaire de l'Aude, Maxime Journet a le sens de l'engagement depuis ses douze ans. C'est pourtant l'âge de l'insouciance, de l'amusement mais "comme tous les petits enfants, on voit le camion rouge, ça nous donne tout de suite envie de monter dedans" sourit-il. Le néo-mayennais est donc devenu jeune sapeur-pompier en intégrant un centre de formation des pompiers tout près de chez lui. "Vous commencez vos premiers cours. C'est un peu comme à l'école. Vous avez des grades comme chez les pompiers et vous commencez à apprendre les techniques d'extinction. Les premiers gestes qui sauvent" raconte l'étudiant. Et si ses parents ont pu être surpris par un choix de vie aussi précoce, c'est la fierté qui les domine. "Ils ont rapidement compris que se sentir utile à la société, c'était très important pour moi".