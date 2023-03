Traumatisés, les pompiers percutés par un chauffard dans leur ambulance à Muret témoignent à la barre

Le chauffard de 24 ans qui a percuté l'ambulance des pompiers à Muret (Haute-Garonne) dans la nuit du 3 au 4 février était jugé ce mardi devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Il avait foncé sur le véhicule sur un rond-point avant de prendre la fuite. A l'intérieur, une patiente de 49 ans souffrant de problèmes pulmonaires en cours d'acheminement vers la clinique d'Occitanie, sous la violence du choc, elle a eu les côtes brisées. L'équipage de trois pompiers âgés de 31 à 41 ans s'en est sorti avec des contusions. L'ambulance a pris feu peu de temps après le choc.

ⓘ Publicité

"Les pompiers ont été formidables" dit la patiente

Avant-même que le procès ne débute, la quadragénaire victime du chauffard angoisse. "J'ai très peur de voir celui qui m'a percutée" confie cette femme. Un mois après l'accident elle porte encore une minerve autour du cou. Mais avant qu'on ait le temps de s'apitoyer sur son sort, elle précise "les pompiers ont été formidables, après qu'on a été percutés, ils se sont très bien occupés de moi".

"Moi je ne vous donne pas mon pardon, prendre la fuite c'est lâche" arrive-t-elle à dire au prévenu au cours de l'audience : "j'ai les côtes cassées, je ne dors plus depuis un mois, j'ai cette image de cette ambulance qui va prendre feu et heureusement qu'une autre est venue me chercher".

Témoignage du pompier volontaire chef d'intervention

"C'est le coup de volant de ma collègue qui nous a sauvé la vie" témoigne le sapeur-pompier volontaire de 41 ans, chef de l'intervention cette nuit-là. "Il a fallu faire venir quatre ambulances, utiliser un extincteur, sortir la patiente de l'ambulance puis prévenir nos familles. En 25 ans de service c'est la première fois qu'une telle chose m'arrive. Heureusement qu'on a été aidé par le service départemental, on nous a aidé à trouver le sommeil. Vous, vous devez assumer."

Le chauffard est père de trois enfants

Le chauffard reconnaît les faits. Il est père de trois enfants et vit en concubinage dans une caravane à Frouzins. Cette nuit-là il conduit une grosse cylindrée, une BMW X3. D'après des témoins il est sous l'emprise de l'alcool mais à la barre il affirme : "je n'ai bu que des panachés." Le président suggère que si il a pris la fuite, c'était pour ne pas avoir à subir de test d'alcoolémie.

Le récit du chauffard

Le prévenu raconte : il sort d'une soirée, son cousin comme passager avant. Arrivé à Muret il perd le contrôle, traverse le terre-plein central et en dépit de la réactivité de la femme pompier qui conduit, il entre en collision frontale avec l'ambulance des pompiers. "Je sortais du rond-point, j'ai voulu attraper mon briquet, je roulais pas vite autour de 50 km/h, quand je me suis relevé c'était l'accident" affirme le chauffard qui ajoute "vraiment j'ai pas de chance", "vraiment je m'excuse". Les photographies témoignent pourtant de la violence du choc relève le magistrat qui préside l'audience.

Cinq blessés

Le président fait remarquer au chauffard qu'au "total on a cinq blessés, votre passager qui a le bras fracturé et n'a pas déposé plainte, la patiente et les trois pompiers avec des incapacités de deux à quatre jours". Puis il égrène les blessures des uns et des autres : ecchymoses sur l'ensemble du corps, douleurs du sacrum, douleur de l'épaule, douleur du rachis cervical et la patiente qui se retrouve avec une lésion traumatique.

Les réquisitions du procureur

Le procureur souligne le comportement inapproprié du prévenu "ce n'est pas un bon homme, ce n'est pas un bon conducteur, s**on premier réflexe est de partir le plus loin possible, il n'assume pas ses responsabilités." Le procureur réclame de la prison ferme.

Condamnation

Les réquisitions du ministère public sont suivies, puisque après délibéré, le chauffard est condamné à 3 ans de prison dont un ferme. Il voit également son permis de conduire annulé et ne pourra pas le passer avant 2 ans. Enfin il est condamné à verser 800 euros au SDIS.