Pompiers agressés à Évron : un an de prison ferme pour un jeune de 20 ans

Un jeune homme de 20 ans est condamné à un an de prison ferme pour avoir menacé, insulté et agressé des pompiers et des gendarmes au mois de juin à Évron. Le garçon était ivre avec un copain.

Quinze mois de prison dont trois avec sursis et l'obligation de se soigner pour un jeune de 20 ans, coupable d'agressions, menaces et insultes envers des gendarmes et des pompiers. Cela s'est passé le 5 juin dernier vers 20h à Évron. Le jeune avait bu une bouteille de whisky avec copain. Les pompiers étaient venus les secourir car l'un d'entre eux saignait à la tête après être tombé.

De plus en plus d'agressions de pompiers en Mayenne

Le commandant Cognard était présent à l'audience du tribunal correctionnel de Laval ce jeudi pour accompagner ses hommes. D'après lui les agressions sur des pompiers en intervention sont malheureusement de plus en plus fréquentes en Mayenne. "À chaque fois il faut s'en remettre. Le pompier n'est pas dans un rôle où il est habitué à subir ce genre de violence. Il accuse souvent le coup. De plus, nous avons des pompiers volontaires dans des zones plus ou moins rurales, et quand il y a des menaces directement liées à la famille, la personne prend peur et on craint que dans nos rangs des gens se démotivent et abandonnent leur engagement de sapeurs-pompiers" analyse le commandant Cognard.