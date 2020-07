Pompiers agressés à Scorbé-Clairvaux : "La victime marchait vers nous avec un couteau dans la main"

Deux jours après l'agression de trois sapeurs-pompiers de Châtellerault lors d'une intervention à Scorbé-Clairvaux, l'un des secouristes témoigne sur France Bleu Poitou. "Quand on s'engage dans les rangs des pompiers, c'est pour sauver des vies, pas pour se faire agresser", rappelle le sergent-chef Xavier.

Alors que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vienne porte plainte officiellement, Xavier raconte comment "une intervention courante" a bien failli virer au drame. "On venait au secours d'une femme qui tentait de mettre fin à ses jours en buvant de l'alcool et en prenant des médicaments. Et quand on est arrivés, elle est sorti sur la véranda avec son couteau de boucher, donc on s'est vraiment senti visés."

Un collège de Xavier est alors violemment frappé. "Il a reçu plusieurs coups, et un violent coup de pied. Quand on est sapeur-pompier, c'est pour aider les gens et pas pour apprendre à parer ce genre de coups-là".

Même s'il a déposé plainte ce vendredi, Xavier appelle toutefois à "relativiser". "Cette femme, ce n'est pas non plus une délinquante. Elle a eu des actes qui ne sont pas acceptables. J'espère qu'elle le regrette. Qu'elle se fera soigner et si on doit revenir chez elle pour l'aider, qu'elle nous reçoive différemment."