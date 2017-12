Pompiers agressés dans le Nord : quatre frères devant la justice à Lille

Après l'agression de trois pompiers à coups de marteau et de barres de fer à Wattrelos (Nord), quatre frères, agresseurs présumés, comparaissent ce mardi devant le tribunal correctionnel de Lille.

Les pompiers sont venus en nombre au palais de justice de Lille ce mardi après-midi alors que quatre des agresseurs présumés de leurs collègues à Wattrelos sont jugés en comparution immédiate. Trois pompiers ont été agressés à coups de marteau et de barres de fer dimanche soir. Les prévenus sont quatre frères âgés de 24 à 37 ans.

Violences aggravées et menaces de mort

Les frères comparaissent pour violences aggravées et menaces de mort contre les trois pompiers. Selon eux, une quinzaine de personnes auraient participé à cette scène de violences. A l'audience, le tribunal revient sur ce qui a déclenché l'agression. On apprend que l'un des quatre frères (le plus jeune, Dylan) est venu au domicile de son ex à Wattrelos dimanche soir pour la frapper et tenter de l'étrangler. "C'est elle qui s'est mis les coups de poing" dit-il pour se défendre.

Quand les pompiers sont arrivés sur place, l'homme a refusé que son ex soit transportée à l'hôpital. De son côté, la jeune femme a confié aux pompiers qu'elle était séquestrée et qu'elle a été victime de violences. Entre temps, Dylan a appelé plusieurs proches à la rescousse. Ensemble, ils vont jusque dans l'ambulance pour empêcher le transport vers l'hôpital.

Mobilisation des pompiers du Nord

Ce mardi matin, environ 80 pompiers ont par ailleurs pacifiquement envahi le CHSCT (comité hygiène et sécurité) du service départemental d'incendie et de secours du Nord pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.