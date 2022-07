Pompiers des Deux-Sèvres en Gironde : "On se sent utile mais on aimerait que le résultat soit plus probant"

Plus de 20.000 hectares détruits dans les feux qui touchent la Gironde depuis plus d'une semaine. 13.600 hectares ont brûlé dans l'incendie de Landiras et 7000 hectares ont brûlé dans l'incendie de La Teste-de-Buch. Sur place, 2000 pompiers sont mobilisés et continuent de lutter sans relâche contre les flammes. Des renforts du Poitou sont toujours dans le secteur.

D'autres sont revenus de mission. C'est le cas du lieutenant Jérôme Grignon. Ce sapeur-pompier volontaire au centre de Saint-Maixent-l'Ecole âgé de 52 ans est parti samedi 16 juillet à 4h du matin sur le feu de Landiras. Il était déjà intervenu en renfort sur des feux dans le sud-est de la France mais là, la dimension est tout autre. "C'est une première pour moi sur des feux d'une telle ampleur. C'est très impressionnant avec un nombre de personnes à gérer assez important, environ une centaine", explique-t-il.

Le capitaine Jean-Michel Couderc, 53 ans, qui a pris sa suite dimanche dernier, évoque aussi le côté "frustrant". "On se sent déjà tout petit au départ. Dans tous les endroits où on pensait avoir maîtrisé le feu, dès l'instant où on a dû partir ailleurs pour traiter d'autres lisières, on avait des reprises de feux très importantes qui n'ont pu être stoppées que par des largages d'avions. On se sent utile mais on aimerait que le résultat soit plus probant", détaille le capitaine qui est adjoint au chef de groupement technique du SDIS 79 et conseiller technique feux de forêt pour le département.

En général, les engagements se font sur 48 heures car les missions sont très fatigantes. "Samedi, j'ai fait 8h-23h non-stop. On marche, on piétine, on fait de la reconnaissance en voiture donc oui, c'est très fatiguant et puis avec des chaleurs à 35-40°, il faut boire énormément pour éviter la déshydratation", raconte le lieutenant Grignon.

Il y a aussi cette partie qui est très stressante pour garantir la sécurité de nos gars

A la fatigue physique s'ajoute le stress. "Nous au niveau de l'encadrement, la priorité, c'est la sécurité des personnels. On sur des feux où l'on a des flammes que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer en Deux-Sèvres, des flammes de 20-30 mètres de haut et où les gens sont assez proches des lisières, donc il y a aussi cette partie qui est très stressante pour garantir la sécurité de nos gars", insiste le capitaine Couderc.

Pour ce pompier originaire de Dordogne, ces incendies monstres font mal : "Ce sont des lieux de vacances que je connais bien et puis après, il y a tout l'aspect environnemental, les populations qui sont évacuées mais qui perdent des hectares de forêt et des biens personnels donc forcément, on est touchés". Les deux pompiers deux-sévriens sont prêts à repartir si besoin.