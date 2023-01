Pompiers et gendarmes mobilisés suite à un incident à la fonderie Cronite Mancelle à Arnage

De nombreux pompiers et gendarmes sont intervenus en urgence à Arnage ce mardi 24 janvier 2023. A 11h, la fonderie Cronite Mancelle a lancé l'alerte suite à la surchauffe d'un de ses six fours contenant un mélange de 400 kg de nickel et de chrome. La température est montée jusqu'à 1.500°. La crainte était que celui-ci fonde sous la chaleur et que cela répande sur le sol du métal en fusion. Au contact de l'eau, il peut former de l'hydrogène et provoquer une explosion.

Il n'y a plus de risque d'explosion ce midi

Les 115 salariés ont été évacués et un périmètre de sécurité de 150 mètres autour du site a été mis en place. Il n'y aurait aucun blessé. Au total, 36 pompiers (dont des spécialistes du risque chimique) et 24 véhicules d'intervention ont été mobilisés, ainsi qu'une caméra thermique pour surveiller la température du four. La préfecture indique que la situation est désormais sous contrôle, le four étant redescendu à 500°.

Cronite Mancelle est une fonderie spécialisée dans la production d'outils et de pièces moulés en alliage à base de nickel et de chrome. Le site devrait rester fermer au moins jusqu'à la fin de la semaine.