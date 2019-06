Pompiers et gendarmes recherchent une personne qui lance des appels au secours à Arnave

A Arnave, depuis vendredi soir, des habitants entendent des appels au secours. Les pompiers et les gendarmes recherchent la personne dans un secteur particulièrement escarpé et boisé sans parvenir à la localiser. L'hélicoptère et les chiens sont sur place pour retrouver cet individu.