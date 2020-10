Pompiers et policiers caillassés dans trois quartiers de l'agglomération Valence-Romans

Pompiers et policiers ont été caillassés ce mardi soir dans trois quartiers de Valence et Romans-sur-Isère (Drôme). Plus qu’une réelle tension dans ces quartiers, les enquêteurs y voient l'effet du désœuvrement des jeunes pendant les vacances.

Les vacances scolaires et comme chaque année l'approche d'Halloween créent visiblement des envies de débordements chez certains jeunes. Mardi, un peu avant 18 heures, au quartier de Fontbarlettes à Valence (Drôme), on signale au commissariat que plusieurs groupes de jeunes se sont formés au pied de la tour de l'Europe, avec des pierres sur eux. La Brigade d'intervention et la Brigade anticriminalité (BAC) sont caillassées dès leur arrivée. La voiture de la BAC reçoit deux projectiles et les jeunes se dispersent sans que personne ne soit identifié ou interpellé.

Vers 21 heures c'est à la Monnaie, à Romans-sur-Isère, qu'un scooter -sans doute volé- est incendié. Les pompiers accompagnés de policiers pour les protéger se rendent sur les lieux et sont à leur tour caillassés.

Exactement le même scénario se répète vers 21h3 dans le quartier du Polygone à Valence. Un quartier où pourtant aucune tension ne s'est fait sentir depuis des semaines, ce qui tend à confirmer l’hypothèse des enquêteurs sur les auteurs et leurs motivations : des jeunes désœuvrés pendant les vacances et qui cherchent à provoquer des débordements.