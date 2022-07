Pompiers isérois en Gironde : leur capitaine raconte la lutte contre les flammes et le soutien des habitants

Ils sont partis de la caserne de Moirans en Isère dans la nuit du dimanche 17 juillet au lundi 18. Un groupe de 20 pompiers isérois, spécialistes des feux de forêts, est mobilisé depuis le début de semaine en Gironde. Ils travaillent à l'extinction d'un incendie dans le Haut-Médoc à Vensac pour éviter qu'il ne devienne incontrôlable.

Lutter contre les flammes par 43 degrés

Ce feu a parcouru 80 hectares. Dès leur arrivée sur place lundi, les pompiers isérois se lancent dans la lutte contre les flammes dans des conditions très difficiles. "Il faisait des températures de 43 degrés, sans vent donc très, très chaud" à l'arrivée des pompiers raconte le capitaine Emmanuel Radisson qui commande le groupe.

ÉCOUTEZ - Les conditions très difficiles dans lesquelles interviennent les pompiers de l'Isère Copier

Face à "un feu qui est assez virulent" il faut travailler "en tenue de feu complète", lourde et chaude. Le casque, la cagoule, surpantalon et veste de feu ainsi que de grosses bottes et de gros gants en cuir pour assurer "la phase d'attaque qui va durer une demi heure / une heure" avant de "baisser en terme de gabarit vestimentaire mais toujours avec une sécurité."

"Le rayonnement de l'incendie et l'effort de l'agent, c'est excessivement physique" souligne le capitaine. Mais les sapeurs-pompiers peuvent compter sur le soutien des personnes qui les croisent, avant même leur arrivée sur le site de l'incendie. Pendant une pause sur l'autoroute pour prendre un café, "on attendu des applaudissements de personnes qui sont sensibilisées par les médias au travail qu'on fait, ça c'est très important."

Les habitants se relaient pour soutenir les pompiers

À Vensac sur le front de l'incendie, "on a des rotations d'habitants qui nous apportent de la nourriture, des boissons fraîches, un réconfort. Pour nous, c'est excessivement important et ça nous permet de tenir pour travailler dans des circonstances qui sont quand même compliquées et très physiques."

ÉCOUTEZ - Le capitaine Emmanuel Radisson raconte le soutien des habitants envers les pompiers isérois Copier

Emmanuel Radisson assure que peu de pompiers ont déjà travaillé sur des incendies aussi importants que ceux de la Teste-de-Buch et Landiras. Celui sur lequel les Isérois sont mobilisés pour le moment est plus habituel mais "c'est marquant parce qu'on voit que c'est du patrimoine forestier, de la faune qui est déstabilisée. C'est tout un espace végétal qui disparaît."

Les pompiers isérois sont à disposition du département de la Gironde et peuvent être amenés à changer de zone d'intervention selon les besoins. Ils devraient rester sur place jusqu'à ce dimanche 24 juillet.