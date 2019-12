Pompy, la mascotte des pompiers qui rassure les enfants en intervention

Connaissez-vous Pompy ? Cette petite peluche en uniforme de pompier rassure les plus jeunes, lors des interventions. Elle est vendu sur internet et dans les centres de secours : pour chaque doudou acheté, un identique est distribué à un enfant pris en charge. Le cadeau solidaire pour les fêtes.

Creuse, France

C'est un cadeau qui fait plaisir deux fois ! Et si pour les fêtes, vous offriez, Pompy ? Pompy, c'est la mascotte des pompiers, un petit nounours , vêtu d'une veste comme un vrai soldat du feu. Elle est en vente sur internet et dans les centres de secours, partout en France. Pour chaque peluche achetée, une identique est offerte à un enfant, sur une intervention. Un bon moyen pour apaiser les plus jeunes, lorsqu'ils montent dans véhicule.

Dans le VSAV, le véhicule de premiers secours, de la caserne d'Ahun, en Creuse, la petite peluche a trouvé sa place, dans une petite cache. Depuis trois ans, une quinzaine de Pompy ont été distribués, lorsque les pompiers doivent prendre charge un jeune enfant. "Le petit garçon avait une plaie assez importante", se souvient Hervé Martin, quand pour la première fois, il a remis Pompy. "Le temps que l'on refaisait le pansement, qu'on nettoyait la plaie, il avait son nounours et son papa, et l'intervention s'est bien déroulée."

Une texture et une forme qui rassure les enfants

Car ce petit nounours, "un bon outil de travail", pour le pompier, de part sa forme et sa texture, permet de rassurer les enfants, et dédramatiser la prise en charge. "Même au niveau du regard, ça rassure. Le but, c'est que s'il a mal, son attention soit portée sur le nounours, et que la prise en charge soit la meilleure possible et la moins traumatisante."

Et la plupart du temps, ça marche, estime le chef du centre de secours d'Ahun, Christophe Luinaud. "Ils sont contents, ils ont le sourire. Même si ce n'est pas grand chose pour nous, pour les enfants à qui on le remet, ils sont heureux." La petite peluche rassurante reste ensuite bien souvent un vrai soutien pour les enfants, même l'intervention passée. "Il y a eu des études de faites par la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers", explique le président de l'union départementale des pompiers de la Creuse, Christophe Bellot-Antony. "Il est gardé ensuite, car il était là lors d'un traumatisme pour l'enfant, et il est là pour une bonne partie de sa jeune vie. "

Pour permettre aux enfants de recevoir un Pompy, vous pouvez vous le procurer donc sur la boutique en ligne des sapeurs-pompiers, ou dans les centres de secours. Certains magasins partenaires le proposent également. Le prix est unique, 19 euros unité.