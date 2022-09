Procès de l'effondrement du pont de Gênes, le papa d'une victime originaire du Lot témoigne

Quatre ans après l’effondrement meurtrier du pont à Gênes en Italie, le procès se poursuit à partir de ce mardi. Il avait brièvement démarré cet été en juillet par une audience formelle. C'est ce mardi la reprise des débats avec 59 prévenus à la barre. En août 2018, 43 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe dont 4 jeunes Français partis de Toulouse. Ils se rendaient en Sicile pour un festival techno.

Parmi eux Mélissa, 21 ans. Son père, Gilles Bastit qui est médecin à Souillac dans le Lot n'avait pas voulu parler à l'époque. Quatre ans après, il a accepté de répondre aux questions de France Bleu Occitanie.

Quatre ans plus tard, j'espère que cette question ne sera pas trop indélicate. Mais comment allez vous, vous et votre épouse?

Je vais plutôt bien. J'ai repris mon activité. Mon épouse est plus en difficulté avec une dépression latente.

Est ce que vous êtes en homme en colère ou est ce que vous avez trouvé un tout petit peu d'apaisement dans votre deuil?

Je ne suis pas en colère. J'ai trouvé de l'apaisement et je pense que il fallait qu'il y ait des voitures. Il y a eu ma fille de 20 ans et surtout trois autres jeunes qui allaient à un spectacle.

Vous avez cherché ou pas à avoir des détails sur les circonstances précises de leur décès?

C'est un pont qui s'effondre devant nous donc la route qui s'effondre, qui tombe dans précipice, quoi. C'est tout. C'est un orage avec une structure qui était vieillissante et avec des malfaçons multiples.

Êtes vous restés en contact Gilles Bastit avec les trois autres familles?

Nous sommes restés en contact pendant deux ans. Et puis actuellement, nous n'avons plus contact.

C'est un choix de votre part?

C'est un choix? Non. C'est ça aussi la vie. Ce n'est pas spécialement un choix. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'être seuls et de ne pas trop en parler parce que c'est compliqué pour eux.

Comment avez vous vécu la médiatisation, la sur médiatisation de cette catastrophe?

Plutôt pas bien. C'est quand même compliqué de faire un deuil quand j'ai des journalistes qui sont là pour vous photographier en Italie ou vous prendre en vidéo. Donc je m'étais senti le devoir de protéger un petit peu toutes les familles qui venaient. Je leur ai demandé de partir. Après ils nous ont photographiés plus de loin, ce qui nous a permis d'être un peu plus au calme pour essayer de commencer à faire le deuil d'un enfant jeune qui venait de décéder.

Vous êtes médecin à Souillac, dans le Lot. La disparition de Mélissa a t elle changé quelque chose dont votre façon de soigner vos patients?

Dans la façon de soigner, je ne pense pas. Mais dans ma reprise d'activité, en m'occupant plus des gens qui étaient en difficulté, oui bien sûr, puisque je m'occupe de gens qui sont dans l'addiction ou des immigrés et d'autres personnes de ce type là. Donc les gens cabossés par la vie, oui, je les écoute mieux.

Comment, avec votre épouse, avez vous vécu la reconstruction du pont qui a été rapide en deux ans après l'effondrement?

Nous étions à Gênes quand ils avaient construit la première pile pour l'anniversaire du deuil. Non, je pense que c'est tout à fait normal et je dois dire que Gênes nous a très bien reçus, avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'attention. Et je les remercie même si c'était pas eux qui étaient spécifiquement responsables. Ils sont totalement responsables et toutes les associations nous ont témoigné beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt et de compassion. Et je suis très marqué de leur façon dont ils nous ont reçus.

Le procès reprend ce mardi matin avec 59 personnes qui sont poursuivies pour notamment homicide involontaire, atteinte à la sécurité des transports. Allez vous ou pas y assister?

Non, je ne vais pas y assister. Je pense que ça ne servira à rien. Ça ne rendra ni ma fille, ni les autres enfants, ni les 43 autres personnes. Non ça n'a pas spécialement d'intérêt. Pour la société, c'est très important de comprendre ce qui s'est passé et de voir les manquements. Mais les manquements ont été multiples depuis le début de la construction de ce pont, avec des malfaçons répétées. Et je trouve que c'est difficile d'assister à quelque chose ou on attend des condamnations. Mais jamais j'aurais une personne qui viendra s'excuser auprès des parents et pour leur dire : "Qu'est ce que je peux faire pour vous? Comment je peux vous aider?" Ce qu'on a besoin, c'est ça. Ce n'est pas tellement la reconnaissance de culpabilité qui nous apportera rien à nous mêmes, ni la capacité à mieux faire notre deuil, sinon à le réveiller. Toutes les blessures qui ne sont pas finies, toutes les interrogations que l'on a puisque ce pont là, il est quand même très ancien, 50 ans, et il y a eu des malfaçons depuis le début.

Donc vous ne croyez pas, si à l'issue de ce procès les constructeurs sont rendus responsables, vous ne croyez pas à des excuses de leur part un jour?

Non. De toute façon ce sera des excuses relativement formelles. S'ils voulaient s'excuser ils seraient venus nous voir, beaucoup plus présentement. Souvent, on est dans des choses médiatiques. C'est un événement médiatique. Et puis, ça s'arrête là. Et puis, les gens ne viennent pas parce que c'est difficile, c'est des responsabilités diluées et donc chaque personne n'est peut-être pas tout à fait là pour prendre part à sa propre responsabilité. Et ils estiment que la responsabilité n'est pas spécialement la leur. Et ça, on peut les comprendre. Mais ce qu'on attend, nous en tant que famille, c'est surtout que ça ne se reproduise pas. C'est qu'il y ait des modifications au niveau social pour que les autres ponts soient bien entretenues, que nos ponts en France soient aussi bien entretenus parce que ce n'est pas tout à fait le cas ou ce n'était pas tout à fait le cas. Donc ça peut se produire ailleurs, c'est terrible.

Le procès pourrait durer plus d'un an. Les autres victimes étaient originaires du Tarn, du Gard et du Vaucluse.