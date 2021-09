Pont-à-Mousson : ivre, il s'endort au volant à un carrefour

C'est un appel au 17 qui donne l'alerte. Lundi 6 septembre vers 19h30, un homme de 40 ans semble inconscient au volant de sa voiture à Pont-à-Mousson alors qu'il se trouve à un carrefour, avenue de l'Europe.

Policiers et pompiers interviennent et découvrent que l'homme, totalement ivre, s'est en fait endormi. Il présente un taux d'alcoolémie de 3,52 g par litre de sang alors que la limite est fixée à 0,5 g et est transporté à l'hôpital.

Le quadragénaire, habitant Pagny-sur-Moselle, est convoqué ce mardi au commissariat et placé en garde à vue. Il écope de 10 mois de suspension de son permis de conduite, de la mise en fourrière de son véhicule. Peine qui pourra être alourdie après son passage devant la justice en avril 2022.