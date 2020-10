Pont-de-Chéruy : une maison s'effondre, aucune victime découverte sous les décombres mais deux blessés légers

Une maison s'est effondrée vers 17 heures ce samedi sur la commune de Pont-de-Chéruy. Les pompiers et la gendarmerie sont sur place. On ignore pour l'instant si des personnes se trouvaient à l'intérieur.

Une maison s'est effondrée ce samedi sur la commune de Pont-de-Chéruy en Nord-Isère au niveau de la rue Aimé Pinel. Une soixantaine de pompiers est sur place. Les gendarmes indiquent que deux personnes ont été légèrement blessées et qu'aucune victime n'a été découverte sous les décombres.

Selon les pompiers, il s'agit d'une "grande maison de deux étages et divisée en plusieurs appartements qui se serait partiellement effondrée". Le pan droit s'est effondré et les causes de cet accident ne sont pas connues.

Cette maison était habitée par 14 personnes signalées. Les pompiers étaient à la recherche de six parmi elles, qui se sont spontanément présentées à la gendarmerie. La brigade cynophile procède à des vérifications sous les décombres pour voir s'il y a d'autres victimes potentielles.

Une dizaine de personnes seront relogées chez des amis ou de la famille. Les deux blessés légers ont été transportés à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon.