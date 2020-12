Le Pont-de-Claix : une femme entre la vie et la mort après avoir été poignardée en pleine nuit

Une jeune femme de 24 ans a été poignardée à plusieurs reprises au niveau de la poitrine au Pont-de-Claix (Isère) dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 3 heures du matin. Un homme et une femme, dont l'âge n'a pas été précisé, ont été interpellés puis placé en garde à vue.

Une agression alors que la victime se trouvait à son domicile, au sud de l'agglomération grenobloise. Elle a été transportée dans un état grave au CHU de Grenoble et son pronostic vital est en jeu. "Les deux mis en cause, un homme et une femme, sont actuellement en garde à vue. Ils connaissent la victime. Les circonstances de l'altercation sont encore à élucider", indique le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la brigade des recherches et la brigade territoriale de la gendarmerie de Grenoble.