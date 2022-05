Pont de l’Ascension : après la mort de deux Toulousains, la SNSM redit les dangers de la Méditerranée

Au début du mois de mai, la préfecture maritime lançait sa campagne de sécurité des loisirs nautiques 2022. Et surtout elle appelait à la prudence les usagers de la mer en pointant du doigt "une augmentation régulière du nombre d’accidents et d’interventions en mer". Plus 25% entre 2020 et 2021. Les différents déconfinements auraient un gros effet sur ces statistiques.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

37 décès en 2021

Le Cross-Med (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée) a coordonné plus de 4.150 interventions en 2021 dont 70% pour la plaisance. En 2021, on a déploré 37 décès (plongée, baignade) et 6 disparitions dans la Méditerranée.

Et la saison estivale a démarré de manière dramatique avec la semaine passée, à Narbonne, la mort de deux jeunes Toulousains. D’où l’appel à la prudence pour ce long week-end de l'Ascension. Sur le terrain, les équipes savent qu’il va y avoir encore beaucoup de monde sur les plages. Guillaume Benoit, responsable de la SNSM Narbonne, était sur place lors de la noyade du week-end dernier. Il rappelle que la Méditerranée est tout sauf paisible. "La plupart des gens pensent que la Méditerranée est un lac. On se dit : on risque rien. Mais c'est complètement faux. Il y a beaucoup de courant. On se dit : il y a de la houle, c'est rigolo. Mais on peut être très vite emmené vers le fond et vers le large."

Le conseil numéro un, c’est donc éviter de se baigner au large dès qu’il y a un peu de vent, poursuit Emilien Audouy, directeur du centre de formation de la SNSM basé à Toulouse. " Il faut faire attention au vent de terre. La tramontane qui souffle de la terre vers la mer et qui vous pousse vers le large. Et surtout, en cas de vent, il vaut mieux nager parallèlement à la plage."

Composer le 196 en cas d'urgence

Et les baignades ne sont pas encore surveillées sur la plupart des plages aux alentours de Narbonne et Gruissan malgré la très forte affluence attendue pour le pont. Les pompiers tenaient huit postes anticipés le week-end dernier à la demande des communes du littoral audois. Ils devraient en tenir autant en fin de semaine

Si vous êtes victime ou témoin d’une personne en difficulté en mer : vous devez composer le 196 pour joindre les secours en mer.