Pont de Mirepoix : le camion sera relevé lundi prochain

Alors que la foreuse d'une trentaine de tonnes a été retirée fin juillet, c'est au tour du poids-lourd qui l'a tracté d'être remonté. Le pont de Mirepoix s'est effondré le 18 novembre 2019 et avait fait deux victimes, le chauffeur du camion ainsi qu'une adolescente de 15 ans. Sa mère, dans la même voiture que sa fille, avait survécu.

Des équipes de plongeurs stabilisent le fond

Depuis le mois de juin, plusieurs plongeurs sont dans la rivière Tarn, là où le point s'est effondré pour convenir de la meilleure solution pour retirer le poids-lourd et sa remorque d'environ 19 tonnes (le poids sera validé par les enquêteurs qui vont procéder à un examen des segments de route et du camion).

Richard Fournier est le maître d'ouvrage de cette opération qui s'étend bientôt à deux ans : "le début du chantier a été un peu perturbé par des problèmes météo. On est un peu sur le fil rouge tant qu'on n'a pas pu vérifier comment l'ouvrage repose au fond, comment il est tordu, comment il est configuré. On a du mal à prévoir les façons dont on va découper, de prévoir comment on va le caler, puisque le principe est de caler les éléments avant de découper. Maintenant, on est sur une météo qui est bien meilleure. L'eau est plus limpide et donc on a pu avancer. On sort le camion et sa remorque lundi prochain."