Pont de Mirepoix-sur-Tarn : beaucoup de curieux pour la sortie du camion, un maire demande "du respect"

L'enquête sur l'effondrement de Mirepoix va pouvoir avancer. Ce lundi, le camion et sa remorque, qui ont causé l'effondrement du pont en novembre 2019, ont été sortis du Tarn. Un moment symbolique pour les familles des deux victimes qui étaient sur place.

Ce drame avait causé la mort de deux personnes. Une adolescente Lisa âgée de 15 ans et Damien Calvel qui était le patron de l'entreprise à qui appartenait le camion. Un moment fort pour donc pour les habitants du secteur. Mais ce lundi encore, il y a avait beaucoup de badauds venus de Toulouse, Lavaur et de bien d’autres endroits de la région. Ils étaient entre 100 et 150, certains avec parasol et chaises de camping.

Et le maire de Bessières, la commune voisine de Mirepoix, Cédric Maurel, était là pour accompagner les deux familles endeuillées. " Ce sont des familles que j’accompagne, donc je suis avec eux sur ce type d’évènement. Ce qui s’est passé le 18 novembre a marqué ces familles mais aussi l’ensemble du territoire. Tous ces évènements liés à la reconstruction, à la démolition, à la sortie des véhicules, du camion : forcément cela remue. Ça touche les familles c’est évident mais aussi tout le territoire."

" Je demande du respect" le maire Bessières

Mais le maire regrette la présence de trop de personnes pour ce moment chargé en symboles. "On se retrouve avec le présence de trop de badauds. C’est normal que plein de gens aient besoin de se recueillir. Ce que je déplore, c’est que les gens ne viennent pas sur ce site avec le même silence qu’ils respecteraient dans une église. Je demande du respect pour les familles et pour ceux qui ont été traumatisé à vie. On est ici comme dans une église." insiste-il.

Entre 100 et 150 personnes sur place pour la sortie du camion après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn. © Radio France - SM

Deux familles présentes

Les deux familles elles étaient effectivement présentes. D'un côté, celle de Lisa, et notamment sa grand-mère qui en voyant les badauds sur le site ne peut retenir ses larmes. "Il faut redire qu'elle était la plus belle... tellement douce... et tellement gentille..." dit-elle en sanglotant. _"Je suis là... pour comprendre. Pour faire ce deuil que je n'arrive pas à faire"_explique-t-elle.

Présents aussi les proches du conducteur du camion. C'est celui à qui on reproche depuis le 18 novembre 2019 d'avoir circulé sur le pont alors que son chargement était trop lourd. Deux familles, en silence l'une à coté de l'autre, et qui ont les yeux rivés sur le Tarn pendant de longues minutes.

Et d'ailleurs le responsable du chantier le directeur de l'entreprise NGE-GC David Metais confirme qu'il est très souvent en contact avec ces familles et que c'est ce qui rend ce chantier si particulier. "On est là pour répondre à leur question. C'est normal. Et c'est pour cela qu'il faut rester très humble dans cette tache." Le camion et sa remorque, tous deux considérés comme des scellés, sont à présent dans les mains de la justice pour de nombreuses expertises.