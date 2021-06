Une nouvelle phase de travaux commence pour découper et remonter à la surface les débris du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn qui s’était effondré en 2019 faisant deux morts. A la fin de l’été, le camion et son chargement seront sortis de l’eau

Pont de Mirepoix-sur-Tarn : des plongeurs vont remonter le tablier et le camion du fond de l’eau

18 mois après l’effondrement du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn qui s’était écroulé au passage d’un camion et son convoi de 50 tonnes, le 18 Novembre 2019, faisant deux morts, le chantier de démolition du pont entre dans une nouvelle phase. Après la récupération des piles du pont et des énormes câbles, il s’agit maintenant dégager les parties immergées, les morceaux du tablier du pont, avant de sortir de l’eau le camion et son chargement coincés sous les gravats.

Les plongeurs vont découper et remonter les morceaux

Le chantier vient de démarrer, il va durer tout l’été. Car tous les morceaux du pont doivent être sortis de l’eau et soigneusement numérotés pour les besoins de l’enquête explique Richard Fournier, le directeur des ouvrages d’art au Conseil Départemental.

« Le travail est délicat car il faut stocker les éléments et les découper précautionneusement. Des plongeurs vont faire les découpes dans l’eau au chalumeau à partir d’une barge, puis des découpes avec ce qu’on appelle une « scie à cable », c’est un cable qui tourne autour de l’élément pour le découper. Nous allons mettre en place un gué le long du Tarn pour permettre à une grue de remonter les éléments du pont, et les évacuer en convoi exceptionnel vers un terrain situé à Villemur-sur-Tarn où ils seront entreposés répertoriés et numérotés » .

Ce sont en quelque sorte des pièces à conviction dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours sur les causes de la catastrophe qui a coûté la vie à Lisa 15 ans et au chauffeur de camion Damien Calvel, dont le convoi de 50 tonnes s’était engagé sur l’ouvrage limité à 19 tonnes.

600 tonnes d’acier et de béton

Au total, ce sont 600 tonnes d’acier et de béton qui vont être découpées, démontées et renflouées.

Les piles et les câbles du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn ont déjà disparus du paysage © Radio France - Olivier Lebrun

Sur la rive droite, côté Mirepoix-sur-Tarn, une piste va être aménagée à partir de la berge existante où sera installée une grue de démolition et un système de relevage avec des treuils. Sur la rive gauche, côté Bessières, la création d’un gué de 35 m sur la rivière permettra d’installer une grue pour relever des parties lourdes du tablier effondré, préalablement découpées dans le Tarn, et de les évacuer ensuite par convoi exceptionnel. Une équipe spécialisée de plongeurs sera mobilisée sur toutes les étapes de travaux.

Le camion remonté à la fin de l’été

Un groupement de trois entreprises, porté par NGE GC, a été retenu pour mener ce chantier complexe, qui nécessite la mise en œuvre de solutions spécifiques.

« Quatre plongeurs vont se relayer sur la moitié de l’ouvrage pour découper et remonter à la surface les morceaux du tablier. » explique David Métais , le directeur régionale de la société NGE . « Le camion sera retiré à la toute fin du chantier pour la simple raison qu’il est aujourd’hui _coincé sous les morceaux du pont_, il faut sortir l’ouvrage avant de sortir le camion. Aujourd’hui, nous sommes entrain d’installer une barge pour travailler au milieu du Tarn avec une petite grue. Ensuite, on fera venir une grue plus grosse pour aller sortir les morceaux une fois qu’on les aura sorti de l’eau. Le chantier doit être terminé pour le mois d’Octobre. »

L’ensemble de ces travaux sera pris en charge par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, pour un montant estimé à 2,5 millions d’euros.

Un nouveau pont dans 5 ou 6 ans

Les curieux viennent déjà observer ce qui se passe, les piles du pont ont déjà disparu du paysage. « Cela va être impressionnant à voir quand ils vont commencer à le démanteler » dit cet habitant qui vient tous les jours se rendre compte de l’évolution des travaux.

On a toujours connu Mirepoix avec son pont suspendu, j’espère qu’ils vont en refaire un, je ne sais pas s’il sera suspendu ou pas

Des fleurs rappellent le drame qui a coûté la vie à deux personnes dans l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn le 18 Novembre 2019 © Radio France - Olivier Lebrun

Il faudra sans doute cinq à six ans pour voir un nouveau pont à Mirepoix-sur-Tarn.

Le Conseil départemental dit « étudier les différentes solutions techniques pouvant être mises en œuvre, compte tenu de l’importance de la brèche à franchir (150 m) et des contraintes environnementales liées au cours d’eau. Les études et les travaux de ce nouveau pont dureront entre 5 et 6 ans, pour un budget estimé à 10 millions d'euros. Une phase de concertation est prévue cet automne. »

Pont suspendu ou non, plusieurs projets doivent être présentés aux habitants et aux élus de Mirepoix-sur-Tarn à la rentrée de septembre.