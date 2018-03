Pont-de-Roide, France

Frédérique, l'habitante de Pont-de-Roide dont le corps a été retrouvé lundi dernier dans un bosquet pas très loin de chez elle, n'a pas été tuée. L'autopsie pratiquée ce jeudi à l’institut médico-légal de Besançon confirme l'absence de violence. «Les analyses confirment l’absence de traces physiques sur le corps de cette femme qui auraient laisser présager d’un geste volontaire » explique Carine Greff, procureure de la République de Montbéliard.

L’intervention d’un tiers écartée

Cette conclusion écarte l'intervention d'un tiers. Le corps de cette femme de 40 ans, mère de quatre enfants, avait été retrouvé six jours après sa disparition. Le mardi 20 février, elle était partie seule à pied de son domicile qu’elle partage avec son concubin et n’avait plus donné de nouvelles.

Nouveaux tests toxicologiques à venir

Pour tenter d’en savoir plus sur ce décès mystérieux, des analyses toxicologiques vont être effectuées dans les prochaines heures par un laboratoire lyonnais pour détecter la présence éventuelle de médicaments ou d’autres produits. On ne connaîtra pas les résultats de ces nouveaux tests avant deux semaines minimum.