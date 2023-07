Pont de Tancarville: Deux jeunes de 19 et 12 ans meurent après une sortie de route

La voiture dans laquelle se trouvait les deux victimes, un jeune homme et une jeune fille, a fait une sortie de route et a terminé sa course dans la Seine sous le pont de Tancarville, ce dimanche. Une femme de 43 ans a également été légèrement blessée.