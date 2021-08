Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) : des vélos à assistance électrique pour les gendarmes

La compagnie de gendarmerie vient d'être dotée de deux nouveaux vélos à assistance électrique. Pour des patrouilles plus vertes, qui permettent également d'établir un contact différent avec la population.

Dans la cour de la gendarmerie, l'adjudant Sonia Maston les regardent fièrement. "C'est une dotation pour laquelle nous avons candidaté car nous faisions déjà des patrouilles en VTT" explique celle qui revient dans la compagnie après quelques années en Isère, à Pont-de-Claix. "Le vélo permet d'être discret, et de faire les chemins des bords de l'Allier où un véhicule ne peut pas accéder".

Les VTC permettent un autre contact avec la poulation © Radio France - Jean-Pierre Morel

Car avant l'arrivée de ces deux vélos sérigraphiés aux couleurs de la Gendarmerie Nationale, la compagnie composait avec ceux des personnels. "C'est mieux" confirme Anne-Laure, Maréchal des Logis Chef, prête à partir chaussée de ses baskets roses, mais avec le gilet par balle et son arme de service, "pour ceux qui ne sont pas trop sportifs, l'assistance électrique, c'est bien" rigole la jeune femme.

Des patrouilles plus vertes et mieux perçues par la population

Quelques minutes plus tard, dans ce quartier pavillonnaire, les gendarmes descendent de la selle pour établir le contact. "C'est bien, ils peuvent aller là où c'est plus compliqué pour une voiture" témoigne ce Castelpontin derrière son portail.

Des vélos Made in France et sérigraphiés aux couleurs de la gendarmerie © Radio France - Jean-Pierre Morel

De fabrication française, ces vélos de la marque Arcade, installée à La Roche-sur-Yon, permettent une autonomie de près de 50 kilomètres. Ils sont aussi équipés de l'équivalent du deux tons pour les voitures de service. Même si on peut se poser la question de sa réelle efficacité. "Pour les interventions nous conservons évidemment les véhicules" ajoute l'adjudant Sonia Maston, "mais ce type de patrouille permet d'être discret, plus proche des gens, donc efficace, avec la dimension écologique en plus".

Au total, ce sont 25 vélos à assistance électrique qui viennent d'être déployés dans les gendarmeries auvergnates.