Pont effondré de Mirepoix : un appel au calme après des menaces contre la famille du chauffeur

Mirepoix-sur-Tarn, France

La famille de Lisa Nicaise, l'adolescente de 15 ans morte lundi lors de l'effondrement du pont suspendu à Mirepoix-sur-Tarn au nord de Toulouse, lance ce jeudi un appel au calme après des menaces à l'encontre de la famille du chauffeur du camion.

"Aujourd'hui, deux familles sont brisées par la terrible tragédie du pont de Mirepoix-sur-Tarn. La famille de Lisa et ses parents souhaitent donc un apaisement afin que chacune de ces familles puisse faire son deuil. Nous appelons vraiment au calme, c'est important pour nous", écrivent les parents de Lisa, 15 ans, dans un courrier adressé à La Dépêche du Midi.

"Nous ne sommes pas dans la haine"

Lisa, en classe de 1ère dans un lycée agricole, doit être enterrée ce vendredi après-midi en l’Eglise de Bessières, dans la plus stricte intimité. Jeudi après-midi, c'est le chauffeur du camion à l'origine de l'effondrement du pont qui était inhumé à Bessières, bourg voisin de Mirepoix, sur l'autre rive du Tarn.

Dans le texte publié ce jeudi, la famille révèle que "la famille de Damien Calvel (la chauffeur du poids-lourd) avait gardé notre fille, Lisa, lorsqu'elle était petite... Nous ne sommes donc pas dans la haine mais dans la souffrance". Elle invite au "respect du deuil et rien d'autre".

"Je suis infirmier, mon métier, ma passion c'est sauver des vies, et la maman de Lisa travaille également à aider des gens. Comment pouvons-nous voir les choses autrement?".

Des menaces envoyées à la famille du chauffeur du camion

"J’ai vu la maman de Lisa ce matin, elle a un grand courage". Les parents de Lisa m’ont bien dit qu’ils n’en voulaient pas à la famille du camionneur, au contraire", témoigne le maire de Mirepoix-sur-Tarn

Le maire de Mirepoix-sur-Tarn Eric Oget - des menaces anonymes Copier

Eric Oget confirme que la famille de Damien Calvet, le chauffeur du poids lourds a reçu de nombreux messages « de gens pas très respectueux qui écrivent n’importe quoi, sous le couvert de l’anonymat et des réseaux sociaux. Mais ce n’est pas du tout l’état d’esprit des habitants de la commune qui respectent le deuil et la douleur des deux familles impliquées dans ce drame.

L'hommage aux victimes devant le pont effondré de Mirepoix-sur-Tarn © Radio France - Olivier Lebrun

Laetitia une habitante de Mirepoix est revenue pour la première fois depuis Lundi sur les lieux du drame, pour déposer des bougies et une fleur devant le pont « en hommage aux victimes, et en soutien à leur familles. La famille de Lisa, et de Damien le chauffeur. On sent qu’il y a un climat délétère parce que pourquoi on soutiendrait, on rendrait hommage à Damien le chauffeur qui a commis un acte tragique ? Il ne faut pas oublier qu’il y a une vie humaine. Il y a un acte involontaire de sa part. Il laisse des orphelins, une femme, une famille qui va devoir supporter toute la problématique judiciaire. Il ne faut pas oublier ça.

Je pense que l’appel au calme, il est censé, il faut le respecter, c’est la volonté de la maman de Lisa – Laetitia, habitante de Mirepoix

Laetitia - "respecter la volonté de la maman de Lisa" Copier

Une marche blanche organisée par la mairie de Mirepoix-sur-Tarn aura lieu le samedi 30 Novembre en hommage et en soutien aux familles endeuillées .

Les habitants continuent de se rendre sur les lieux de l'accident, pour parler ensemble © Radio France - Olivier Lebrun

Le patron de la société de forage Puits Julien était au volant du camion qui a fait céder le pont suspendu, selon les premiers éléments de l'enquête. Le poids excessif du camion, de "plus de 50 tonnes" selon le procureur de Toulouse semble être à l'origine de la rupture lundi matin du pont suspendu, interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes. Au moment du passage du camion, une voiture dans laquelle circulait Lisa et sa mère, a été précipitée dans la rivière. La mère a pu être secourue, sa fille de 15 ans est morte noyée dans la voiture précipitée dans les eaux du Tarn.