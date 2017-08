Pont-Évêque : l'homme qui a agressé sa soeur à la hache s'est rendu à la police

La scène s'est déroulée au vu de tous sur un parking de Pont-Évêque dans le nord-Isère. Un homme armé d'une hache s'en est violemment pris à sa petite sœur. L'agresseur a immédiatement pris la fuite avant de se rendre quelques heures plus tard à la police. Il a été placé en garde à vue.

C'est un conflit familial qui a largement dégénéré jeudi après-midi à Pont-Évêque, à l'est de Vienne, dans le nord-Isère. Sur le parking du Plan des Aures, un homme a dégainé une hache et s'en est pris à sa sœur. Celle-ci est blessée à l'avant-bras mais ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur a pris la fuite, et s'est très vite retrouvé avec le Raid sur les talons. En effet, sa sœur alerte les forces de l'ordre qu'il est lourdement armé, elle parle notamment "d'une grenade". Quelques heures plus tard, aux alentours de 19h, le frère se rend à la police, il est immédiatement placé en garde à vue.