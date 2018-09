Pont-Remy, France

Vers 16 heures ce samedi après midi, la gendarmerie est appelée pour une intervention dans la commune de Pont-Remy, près d'Abbeville, auprès d'une femme blessée par arme blanche. Elle est rapidement transportée au CHU d'Amiens dans un état grave. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé. Immédiatement ensuite, la gendarmerie intervient auprès de son compagnon, retranché au domicile et armé. D'après les premiers éléments recueillis, c'est lui qui aurait poignardé sa compagne. Ça n'est qu'après de longues heures, et l'intervention de l'antenne de Reims du GIGN, vers 21 heures, que l'homme d'une quarantaine d'années et finalement retrouvé mort. Il se serait suicidé avec une arme à feu.