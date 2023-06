Pont-Saint-Martin : sept blessés dont quatre graves dans un accident de la route

Trois voitures se sont percutées à Pont-Saint-Martin en Loire-Atlantique sur la départementale 178 dans le sens Machecoul-Nantes au lieu-dit le Pérou, c'était ce dimanche 18 juin 2023, peu après 10h.

Le bilan est lourd : sept blessés, dont quatre transportés en urgence absolue au CHU de Nantes. Deux autres personnes (un homme et une femme, tous deux âgés de 72 ans) sont plus légèrement blessés et ont aussi été hospitalisés. Dans le choc, l'une des trois voitures s'est retrouvée sur le toit. La circulation a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours.