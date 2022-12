Pont-sur-Sambre : Un jeune d'une quinzaine d'années retrouvé mort dans un étang

C'est dans un étang privé que le corps d'un jeune d'une quinzaine d'années a été découvert ce matin vers 10 h par les secours. Dépêchés sur place, les pompiers et le SAMU ont tenté de réanimer l'adolescent, en vain.

ⓘ Publicité

Selon les premières informations, le jeune était avec son frère et des amis au moment du drame et aurait participé à une partie de pêche. Le maire de Pont-sur-Sambre Michel Detrait assure que l'étang n'est pas dangereux : "Ce n'est jamais arrivé avant. Pour y avoir été plusieurs fois, il n'y a pas d'endroits spécifiques où on peut se faire mal, ce n'est pas un endroit risqué."