Pontarion : un automobiliste en détention provisoire après avoir commis dix infractions le même jour

Un automobiliste sera jugé jeudi 14 octobre pour une dizaine d'infractions commises dans le secteur de Pontarion : alors qu'il roulait sans permis et sous-stupéfiant, il a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Il a causé une course poursuite et a menacé de mort les gendarmes.