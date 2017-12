Pontarlier, France

Un homme de 70 ans avait disparu, ce jeudi, à Pontarlier. Ce retraité de 70 ans avait quitté l’hôpital du Grandvallier, en début de soirée. Après plus de 36 heures de recherches, les policiers ont finalement découvert le corps, sans vie, du septuagénaire, dans le Doubs. La thèse du suicide est privilégiée.

Plus de 25 personnes mobilisées pour retrouver ce Pontissalien

Les importantes chutes de neige avaient rendu les recherches délicates, hier. Ce samedi, plus d'une vingtaine de personnes ont répondu spontanément à l'appel de la police pour ratisser la zone de recherche, à la demande de la police. "_On les remercie vivement de s'être mobilisés en quelques heures, en plein weekend_," a réagi le Commandant Armand Trousseau. 16 membres du club d’athlétisme et de football de Pontarlier, 3 bénévoles de l'association de roller et 2 citoyens référents ont aidé les secours à quadriller le secteur. Des chiens renifleurs de Champagnole ont également été appelés en renforts avec leur maître.

L'homme a finalement été retrouvé, peu après 13 heures, noyé dans le Doubs, sous le pont des Chèvres, près de la nouvelle halle Pasteur. Les enquêteurs privilégient, pour le moment, la thèse du suicide.