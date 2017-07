Pontarlier : quatre salariées d'une fromagerie légèrement blessées par de la cancoillotte brûlante

Ce jeudi matin, quatre femmes de 25 à 35 ans ont été légèrement brûlées après avoir été aspergées par de la cancoillotte brûlante dans la fromagerie Badoz de Pontarlier. La police est sur place, elle devrait éclaircir les circonstances exactes de l'accident.

Quatre salariés de la fromagerie ont été légèrement brûlées par de la cancoillotte sous pression. Vers 7h00 ce jeudi, quatre femmes de 25 à 35 ans ont été aspergées par de la cancoillotte dans la fromagerie Badoz de Pontarlier. Le fromage liquide était dans un pétrin, et on ne connait pas encore les causes de l'accident.

L'un des responsables de chez Badoz qu'on vient de joindre nous rassure sur l'état des quatre victimes.

La police est arrivée rapidement sur place, elle doit encore éclaircir les circonstances de l'accident, "pour l'instant nous pouvons affirmer qu'il ne s'agit pas d'une explosion" nous confirme le commandant Trousseau de la police nationale de Pontarlier. Une enquête est ouverte, " la machine est placée sous scellés et le responsable de la maintenance va être entendu comme d'autres salariés", poursuit le policier.