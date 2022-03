Pontchâteau : une mère de famille meurt dans un accident, son bébé de 3 mois entre la vie et la mort

Un accident de voitures s'est produit sur la 4 voies entre Vannes et Nantes, à la sortie Pontchâteau centre ce jeudi après-midi. Une mère de famille est morte, un bébé de 3 mois et la grand-mère ont eux été transportés à Nantes en urgence vitale. Le père et un enfant d'1 an sont légèrement blessés.