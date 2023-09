Pontchâteau : le mea culpa du collège après la disparition d'une adolescente

L'hélicoptère de la gendarmerie, les chiens et une trentaine de militaires : mobilisation générale ce jeudi soir à Pontchâteau après la disparition d'une collégienne de 11 ans. La jeune fille a finalement été retrouvée vers 22 heures, endormie et enfermée dans l**'infirmerie de son collège**.

ⓘ Publicité

"Pas de contrôle visuel avant de fermer l'infirmerie"

Dans l'après-midi, l'adolescente en classe de 6ème ne se sentant pas très bien, a été admise à l'infirmerie. A la fin des cours, à 16h45, l'éducatrice à la vie scolaire appelle l'élève depuis le sas extérieur de l'infirmerie. Mais la jeune fille dort profondément. "Sans réponse, la personne de la vie scolaire a présumé que la jeune fille était partie prendre son bus. Il n’y a pas eu de contrôle visuel dans la chambre de l’infirmerie" détaille Thomas Marteil, le chef d'établissement.

Tout faire pour que ça ne se reproduise plus

C'est plus tard dans la soirée, quand elle voit les appels lancés sur les réseaux sociaux que l'éducatrice retourne au collège et retrouve l'adolescente. Plus de peur que de mal donc mais le proviseur reconnaît "un dysfonctionnement". Avant de fermer l'établissement, toutes les salles de classes sont inspectées "visuellement". Ce n'était pas le cas dans le reste de l'établissement. "Les procédures de contrôle ont été modifiées" insiste le proviseur.