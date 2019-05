Pontmain : il s'acharne sur les enfants de sa conjointe, 18 mois de prison ferme

Un homme de 37 ans a été condamné à Laval ce vendredi à 24 mois de prison dont six avec sursis pour violence envers les enfants de sa conjointe et cette dernière. Entre 2017 et 2019 il a fait vivre un véritable enfer à son ancienne famille.

Pontmain, France

Le tribunal correctionnel de Laval a suivi les réquisitions du Procureur de la République : 18 mois de prison ferme pour celui qui a joué le rôle du bourreau entre le 1er juin 2017 et le 29 avril 2019 dans sa famille à Pontmain. L'alcool était bien souvent le déclencheur de ses colères. Il buvait parfois une vingtaine de bière par jour.

Des bleus à la piscine

Pour un oui, pour un non, cet individu de 37 ans a donné des coups de pieds, des coups de poings, et même arraché les cheveux des enfants de sa conjointe. Des jeunes âgés de 17 et 13 ans (un garçon, une fille). Cette dernière un jour, se rend à la piscine avec sa classe. En se déshabillant ses camarades remarquent qu'elle est couverte de bleus aux bras et aux cuisses. Une de ses amies en parle à ses parents qui opèrent un signalement dans la foulée.

"Je suis sincèrement désolé pour eux"

À la barre l’homme dit ne se souvenir de rien : "je suis sincèrement désolé pour eux. Du fond du cœur". L'alcool explique en partie ces violences. "Dès que je passe devant un magasin j'ai envie de boire" admet-il. Lorsqu'il sortira de prison cet homme sera obligé de se soigner et il est interdit d'entrer en contact avec ce qui est aujourd’hui son ancienne famille.

Les enfants vivent aujourd'hui dans une famille d'accueil en Mayenne. "Ils vivent bien" d'après la représentante de l'Union Départementale des Associations Familiales présente à l'audience. Les deux jeunes refusent de voir la mère qui aurait souvent justifié le comportement belliqueux de son compagnon pendant l'enquête.