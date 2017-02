Pontourny : les élus locaux demandent un moratoire avant d'accueillir d'éventuels nouveaux pensionnaires

Les élus du Chinonais ont participé au comité de suivi organisé ce vendredi matin à la préfecture d'Indre-et-Loire. Le préfet, la direction du centre et la police étaient également présents. Ils exigent un moratoire avant l'éventuel retour de pensionnaires à Beaumont-en-Véron.

Les élus locaux veulent désormais des garanties avant d'envisager l'arrivée de nouveaux pensionnaires au centre de déradicalisation de Pontourny, près de Chinon. Ce vendredi, ils ont profité du comité de suivi organisé à la préfecture d'Indre-et-Loire pour demander un moratoire au Premier ministre, via le préfet. Car pour ces élus locaux, impossible de soutenir publiquement le centre dans ces conditions.

Ce qu'on demande au minimum, à défaut d'une fermeture immédiate, c'est qu'il y ait un moratoire. Et ce moratoire doit permettre de trouver des garanties pour que des incidents de ce type ne se reproduisent plus. Dans le fond : comment on fait pour que demain, on n'ait pas à Pontourny une personne dont la place est en prison ?

Laurent Baumel, député PS du Chinonais