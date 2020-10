Pornic : ils frappent cinq jeunes qui refusaient de leur donner des cigarettes

Dans la nuit de vendredi à samedi, 17 véhicules en stationnement ont été dégradés dans le secteur du Chaudron. Des vitres et rétroviseurs ont été cassés et des objets dérobés dans les voitures. Un peu plus tard, une rixe éclate près du casino. Trois jeunes demandent des cigarettes à cinq autres qui se trouvent dans une voiture. Ils essuient un refus. Des insultes fusent puis des coups. Les jeunes qui n'ont pas voulu donner les cigarettes sont notamment frappés avec des forets en métal. Leurs téléphones portables sont également dérobés. Souffrant de coupures à la tête et aux jambes, trois victimes sont hospitalisées à Saint-Nazaire.

Incarcérés avant leur procès mercredi

Les agresseurs-présumés , trois jeunes majeurs originaires de la région, sont interpellés par les gendarmes. Dans leur voiture se trouvent des objets dérobés peu avant dans les véhicules en stationnement. Les trois suspects sont déférés au parquet de Saint-Nazaire et placés en détention ce lundi. Ils doivent être jugés en comparution immédiate mercredi pour "vols avec violence".