Pornic : Une arrière-saison exceptionnelle

Pornic et son château

Pornic sur la côte de Loire-Atlantique, connait une affluence exceptionnelle en cette fin d'été. Ont'il déjà vu ça ? "Autant de monde, peut-être pas, en tous cas, ça fait longtemps" dit le directeur de l'Office de Tourisme. Gaëtan Eveillard raconte que le week-end dernier, les hôtels et chambres d’hôtes affichaient complet et il fallait réorienter les gens qui n'avaient pas réservé, vers Saint-Nazaire et Nantes. "J'ai des prestataires, notamment des campings qui restent ouverts pour la première fois jusqu'aux vacances de la Toussaint" dit Gaëtan Eveillard, le directeur de l'Office de Tourisme.