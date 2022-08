Pornic : la plage de la Noëveillard fermée la nuit pour éviter les débordements

La plage de la Noëveillard à Pornic, en Loire-Atlantique, est fermée entre 23h et 6h depuis ce vendredi 13 et jusqu'au mercredi 31 août, suite à un arrêté municipal et à la demande des gendarmes. L'objectif est de limiter les débordements qui se multiplient depuis la fin du mois de juillet. D'après les forces de l'ordre, il y en a déjà eu une quinzaine qui méritaient une intervention des gendarmes.

Une quinzaine d'interventions sur cette plage de Pornic

Entre les cabines de plages dégradées, les nuisances sonores le soir, les gens qui consomment de l'alcool et de la drogue sur la voie publique, sans parler des feux et des rixes à l'arme blanche... la plage de la Noëveillard, située près du port de plaisance de Pornic, est le théâtre de différentes nuisances depuis la fin de ce mois de juillet.

"La plage de la Noëveillard est assez grande, bien éclairée, près du port de plaisance, et surtout elle se situe à proximité de bars et de restaurants", explique Etienne Naud, commandant à la gendarmerie de Pornic, joint par téléphone.

"En première partie de nuit, en général, les gens s'amusent dans les bars et restaurants, et parfois certains prolongent la soirée sur la plage et commettent quelques débordements. Sur le littoral, il y a de plus en plus de monde depuis début août, et les nuisances augmentent notamment sur la plage de la Noëveillard. Avec cet arrêté, nous sommes persuadés que la suite de l'été se passera bien à Pornic."

Pas d'arrêté municipal ailleurs en Loire-Atlantique

Ailleurs, en Loire-Atlantique, c'est plus calme. Les plages du littoral comme celles de la Baule, du Croisic, de la Turballe, de Batz-sur-Mer ou de Saint-Michel-Chef-Chef restent pour le moment ouvertes, y compris la nuit.

La mairie de Préfailles signale néanmoins des feux allumés sur la grande plage à la fin du mois de juillet. A Moutiez-en-Retz, la maire Pascale Briand rappelle aux habitants et aux vacanciers qu'il est interdit de consommer de l'alcool sur les plages.

Les renforts de sécurité aux Sables-d'Olonne jugés efficaces

Et quand est-il de la Vendée ? L'année dernière, les Sables-d'Olonne ont demandé des renforts au ministère de l'intérieur pour sécuriser les plages. Renforts qui ont l'air de porter leurs fruits, puisque même s'il est encore trop tôt pour dresser un bilan, les CRS indiquent que les violences nocturnes ont diminué cet été. Autre bonne nouvelle du côté de la Tranche-sur-Mer : le maire, Serge Kubryc, se félicite que les boites de nuit aient rouvert car selon lui, désormais, la plage a retrouvé son calme.

Le commandant Etienne Naud rappelle qu'il est interdit de faire des feux sur la plage, de consommer de l'alcool ou des produits stupéfiants ainsi que de faire de trop grosses nuisances sonores.