Pornic : Le sang-froid des gendarmes sauve un jeune homme du suicide

Dans la nuit du 9 au 10 mai à Pornic, les gendarmes ont empêché un jeune homme de mettre fin à ses jours.Après l'avoir localisé, ils l'ont attrapé avant qu'il ne plonge sur des rochers du haut d'une pêcherie.

Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mai, à Pornic, les parents et une amie d'un jeune homme de 17 ans appellent la gendarmerie pour signaler sa disparition. Ils expliquent qu'il est déprimé et qu'il aurait des tendances suicidaires. La famille qui a réussi à localiser le téléphone portable du jeune, transmet les informations aux gendarmes. Une patrouille se rend sur les lieux et repère l'adolescent. Il se trouve sur la passerelle d’une pêcherie qui surplombe les rochers d’une dizaine de mètres.

Le sang-froid des gendarmes permet d'éviter le pire

Mais lorsqu'il aperçoit les gendarmes, le jeune désespéré enjambe la rambarde de la passerelle sans leur répondre. Les militaires continuent à lui parler, brisent le portillon d'accès à la pêcherie et se rapprochent. Ils finissent par l'attraper avant qu'il ne se jette dans le vide. Et parviennent, malgré sa résistance, à le ramener de l'autre côté de la rambarde. Le jeune homme est ensuite pris en charge par les pompiers et hospitalisé.