Pornic : "Tristesse et émotion" après la mort accidentelle d'un pompier volontaire

Le ministre de l'Intérieur, le préfet des Pays de la Loire et le président du département de Loire-Atlantique ont fait part, ce mercredi, de leur "très grande tristesse" et de leur "émotion". Ces réactions interviennent au lendemain d'un accident en mer qui a coûté la vie à un pompier volontaire.

L'émotion est immense à Pornic comme à Saint-Brevin-les-Pins, au lendemain d'un accident lors d'un exercice en mer au cours duquel un pompier volontaire de 60 ans a perdu la vie. Projeté dans une "faille rocheuse", mardi après-midi, le secouriste affecté au centre de secours de Saint-Brevin-les-Pins est décédé malgré d'importants moyens mis en place. Immédiatement, plusieurs personnalités locales et nationales ont fait part de "leur immense tristesse".

"Cet engagement au service des autres inspire le plus grand respect"

Patron du Service départemental d’incendie et de secours, en tant que nouveau président du conseil département de Loire-Atlantique, Michel Ménard a rapidement fait part de sa "tristesse et [de son] émotion". "J’adresse toutes mes condoléances et mon soutien à sa famille et à ses proches, confie le successeur de Philippe Grosvalet. Cet engagement au service des autres inspire le plus grand respect. Je tiens à saluer le courage et le dévouement des femmes et des hommes qui s’engagent ainsi pour secourir les autres, parfois hélas au péril de leur vie."

Ému par ce drame, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a quant à lui rendu "hommage" à ce pompier expérimenté. "Je souhaite faire part de sa grande compassion à sa famille, ses proches et à ses camarades sapeurs-pompiers et les assure de mon soutien dans cette douloureuse épreuve, écrit Didier Martin, préfet des Pays de la Loire. Ce drame vient hélas rappeler une fois encore l'engagement total et permanent de ces femmes et ces hommes volontaires au service de nos concitoyens."